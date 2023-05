In Biederitz kam es an der Einmündung Richtung Gerwisch zu einem Verkehrsunfall. Dabei sind zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer, so die Polizei.

Biederitz (vs) - Eine 78-Jährige ist am Mittwoch, 3. Mai, bei einem Autounfall nach Angaben der Polizei schwer verletzt worden. Laut Pressemitteilung der Polizei fuhr sie gegen Mittag auf der Woltersdorfer Straße aus Biederitz und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 1 nach links in Richtung Gerwisch abbiegen.

Dabei habe sie einen 41-Jährigen übersehen, der mit seinem Auto vorfahrtsberechtigt auf der B1 aus Gerwisch in Richtung Heyrothberge fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 78-jährige Fahrerin musste nach Angaben der Polizei mit schweren Verletzungen in das Klinikum Burg gebracht werden. Der 41-Jährige sei mit leichten Verletzungen davongekommen.

An den Fahrzeugen ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Die Bundesstraße musste im Rahmen der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden.