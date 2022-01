Polizei in Burg: Zwei versuchte Einbrüche gemeldet

Burg (vs) - Am 9. Januar gegen sieben Uhr morgens teilte laut Polizei ein Mitarbeiter einer Burger Sicherheitsfirma einen Einbruch in ein Kleinteilelager der Firma "Burger-Küchen" mit. Der Mitarbeiter konnte den Täter auf einer Kamera sehen.

Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Jerichower Land konnten einen Mann auf einem Treppenaufgang in der Martin-Luther-Straße feststellen. Dieser hielt dabei einen schwarzen Metallstab in der linken Hand. Die Befragung des Mannes fiel schwer, da dieser verwirrt zu sein schien. Es soll sich bei dem Mann um die Person handeln, die bei der Firma gesehen wurde.

An einer Tür der Firma wurden Beschädigungen festgestellt, vermutlich versuchte der 41-Jährige diese Tür aufzubrechen. Ein Rettungswagen wurde angefordert, da der Beschuldigte scheinbar orientierungslos war. Dieser verbrachte den Mann ins Krankenhaus.

Der zweite Fall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 10. Januars. Durch einen Zeitungszusteller wurde ein Einbruch in einem Lotto-Laden in der Zibbeklebener Straße gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten stellten diese einen versuchten Einbruch im Lotto-Laden fest. Der oder die unbekannten Täter versuchten, mittels eines Bohrers, das Türschloss aufzubohren. Hierbei brach der Bohrer ab. Anschließend wurde mittels eines Hebelwerkzeuges versucht, die Eingangstür und das Schloss aufzuhebeln. Auch dieses Werkzeug brach ab und die Täter gelangten nicht in den Laden. Die abgebrochenen Teile wurden sichergestellt. Es wurden Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegunge, in der möglichen Tatzeit vom 8. bis 10. Januar geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.