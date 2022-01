Polizei Jerichower Land: Auto in Möser geklaut

Möser (vs) - Ein 75-jähriger Mann zeigt am 31. Januar den Diebstahl eines Mercedes CLS 450 an, der auf seinem Grundstück im Comeniusweg in Möser stand. Durch die Polizei wurden Zeugen befragt, Spuren gesichert und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu möglichen Tatverdächtigen. Möglich, dass man in den frühen Morgenstunden des Montags Personen im Bereich Möser, Comeniusweg gesehen hat.

Hinweise nimmt die Polizei in Burg unter der 03921/920-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.