Polizei Jerichower Land: Zwei Sachbeschädigungen und ein Unfall in Burg gemeldet

In gleich drei verschiedenen Angelegenheiten musste die Polizei in Burg am 29. November ausrücken.

Burg (vs) - Den Anfang des turbolenten Tages für die Polizeibeamten in Burg machte ein Ladeninhaber eines Second-Hand Shops. Dieser hatte am 26. November gegen 18.00 Uhr sein Geschäft verlassen und hierbei keinerlei Beschädigungen festgestellt. Am 29.November betrat der Ladeninhaber gegen 9.00 Uhr das Geschäft und stellte die massive Beschädigung einer Schaufensterscheibe fest. Bei der Absuche des Tatortes durch die Beamten, konnte in unmittelbarer Nähe ein größerer Stein aufgefunden werden, der zu der Beschädigung passt und ebenfalls Beschädigungen aufwies. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und der Stein sichergestellt.

"Wer hat im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu möglichen Tätern machen", fragt die Polizei in diesem Zusammenhang. Hinweise erbitten die Beamten unter der Telefonnummer 03921/920-0.

Tag endet mit Erfolg

Der zweite Fall ereignete sich ebenfalls am 29. November gegen 13 Uhr. Eine 44-jährige Frau teilte den eingesetzten Polizeibeamten mit, dass sie beim Einparken den Abstand zum Fahrzeug des parkenden Fahrzeuges unterschätzt hatte und dadurch gegen das Fahrzeug gestoßen war. Durch den Anstoß wurde das Fahrzeug nur leicht beschädigt und die Beamten nahmen den Sachverhalt auf. Die Verursacherin wurde mündlich verwarnt.

Um 23.08 Uhr endete dann der Tag für die Beamten in Burg mit einem Erfolg. Ein aufmerksamer 82-jähriger Zeuge meldete eine verdächtige, schwarz gekleidete Person, die Hauswände in der Magdeburger Straße besprühte. Durch die sofort eingesetzten Polizeibeamten konnte eine Person, auf welche die Beschreibung der Zeugin zutraf, festgestellt werden. Die Person wurde befragt. Während der Befragung wurde grüne Farbe an seinen Händen sowie Farbspraydosen in seinem Rucksack festgestellt.

Ein mit grüner Farbe besprühtes Verkehrszeichen und mehrere besprühte Hauswände wurden fotografisch gesichert. Der Ereignisort wurde nach Spuren abgesucht und die grünen Farbdosen sichergestellt. Die Identität des 27-jährigen Tatverdächtigen wurde geklärt und wurde Strafanzeige aufgenommen.