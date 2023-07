Burg (vs) - Der Polizeiinspektion Stendal ist per Notruf der Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in der Zibbeklebener Straße in Burg gemeldet worden. Dort angekommen wurden den Beamten des Polizeireviers Jerichower Land insgesamt vier georgische Staatsbürger übergeben, die ein Ladendetektiv festgehalten hatte.

Die Beschuldigten sollen laut Polizei bei der Tat gemeinschaftlich gehandelt haben, indem zwei der Personen die Auslage der Zigaretten im Kassenbereich öffneten und den Bereich nach vorn und hinten mit Rucksäcken und ihrem Körper abschirmten. Die beiden anderen Täter verstauten währenddessen die Zigaretten in ihren Rucksäcken. Anschließend verließen alle vier den Kassenbereich ohne die Ware in Höhe von mehreren Hundert Euro zu bezahlen. In diesem Moment wurden sie vom Ladendetektiv gestellt, so die Polizei

Aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls wurde eine der Personen in die Justizvollzugsanstalt Burg-Madel gebracht. Die anderen drei wurden nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, heißt es. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.