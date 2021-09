Polizei meldet: Besonders schwerer Diebstahl in Burg

Burg (vs) - Unbekannte Täter drangen in den Nachmittagsstunden des 22. Septembers in das Führerhaus eines in der Straße der Einheit in Burg abgestellten LKW der Marke MAN ein. Dort entwendeten der oder die aus dem LKW zwei Rucksäcke der beiden Arbeiter, die zu dieser Zeit Verladearbeiten durchführten.

In den Rucksäcken befanden sich unter anderem persönliche Sachen der Geschädigten, eine Geldbörse mit verschiedenen amtlichen Dokumenten, Bargeld und ein Mobiltelefon.

Nach bislang vorliegenden Informationen soll eine unbekannte männliche Person zur Tatzeit im Bereich des LKW beobachtet worden sein, die mit einem grauen Auto vom Tatort in Richtung Friedenstraße flüchtete.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der Person oder dem grauen PKW machen? Hinweise erbittet die Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer: 03921/920-0.