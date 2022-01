Polizei: Mit fast 1,5 Promille in Burg unterwegs

Burg (vs) - Im Rahmen der Streifentätigkeit hielten die Polizeibeamten am 12. Januar gegen 1.00 Uhr in der Früh ein Fahrzeug in Burg an und führten eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle durch.

Die Polizeibeamten forderten den Fahrzeugführer auf, seinen Führerschein und die Zulassungsbescheinigung Teil eins vorzuzeigen. Während der Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt. Daraufhin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von 1,47 Promille.

Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme beim 42-jährigen Fahrzeugführer durchgeführt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.