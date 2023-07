Nach einem Unfall auf der Bundesstraße B184 in Gommern konnten von einem Motorradfahrer nur noch Teile seiner Kleidung gefunden werden. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Nur noch Kleidung blieb von einem Motorradfahrer nach einem Unfall auf der B184 in Gommern im Jerichower Land übrig. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Symbolbild:

B184/Gommern (vs) - Zu einem Motorradunfall mit ungewöhnlichem Ausgang ist es am Mittwochabend auf der B184 in Gommern gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war das Motorrad zunächst auf der Bundesstraße B184 aus Schora kommend in Richtung Leitzkau unterwegs, als es plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte es mit einem Leitpfosten und kam auf einen Rübenacker zum Liegen, heißt es von Seiten der Beamten. Neben dem Motorrad konnten offenbar nur noch Teile der Motorradbekleidung gefunden werden. Vom Fahrer fehlt jede Spur.

Der Grund offenbar: Das Motorrad sei drei Jahre zuvor in Leipzig geklaut worden und nun mit den Kennzeichen eines Magdeburger Porsches unterwegs gewesen.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 03921-9200 oder per E-Mail levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de dringend um Wortmeldungen von möglichen Zeugen zum Fahrer und Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall.