Burg. - Ein 19-Jähriger in Burg wird von der Polizei verdächtigt, einen räuberischen Diebstahl begangen und mehrere Personen körperlich attackiert zu haben.

Laut der Polizei wird der Mann verdächtigt, am Donnerstagmorgen in einem Geschäft in Burg einen Rucksack an sich genommen und dann geflüchtet zu sein. Wie es weiter heißt, hat ein 69-Jähriger den mutmaßlichen Täter nach dem Diebstahl verfolgt und später gestellt. Der Dieb trat den Angaben zufolge den Mann dann aber in den Bauch und konnte zunächst fliegen.

Dank der guten Personenbeschreibung, die Zeugen der Polizei übermittelten, sei die Identität des 19-jährigen Tatverdächtigen aber ermittelt worden, so die Polizei. Nach einer richterlichen Anordnung wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei wurde, wie die Polizei mitteilt, der gestohlene Rucksack, die zur Tatzeit getragene Bekleidung sowie ein verbotenes Einhandmesser gefunden.

Im Zuge der Ermittlungen habe sich zudem herausgestellt, dass der 19-Jährige vor dem Diebstahl eine 62-jährige Frau ohne erkennbaren Grund zu Boden gestoßen haben soll. Die Frau habe sich dabei verletzt. Auch hier deckte sich die Personenbeschreibung mit dem Tatverdächtigen, teilt die Polizei mit.