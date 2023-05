Polizei stoppt in Burg und Möser betrunkene Fahrradfahrer mit 2,72 Promille

Am Herrentag

Mit einem Atemalkoholtest sind in Burg und Möser betrunkene Fahrradfahrer von der Polizei überführt worden.

Burg - vs

Den Herrentag haben einige Bewohner im Jerichower Land scheinbar zu doll gefeiert. Mehrere betrunkene Fahrradfahrer sind während des Feiertages am 18. Mai 2023 im Bereich von Burg und Möser von der Polizei gestoppt worden. In der Magdeburger Chaussee zogen Beamte laut einer Mitteilung gegen 22.40 Uhr einen Radler mit einem Atemalkoholwert von 2,12 Promille aus dem Verkehr. Ein weiterer Radfahrer wurde in der Bahnhofstraße kurz vor 23 Uhr festgestellt – mit 1,71 Promille.

In Möser wurde ein Fahrradfahrer in der Thälmannstraße an der Weiterfahrt gehindert. Kurz nach 20 Uhr hatte dieser einen Atemalkoholwert von 2,72 Promille.