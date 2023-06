Burg (vs) - Zu einer besonders hässlichen Form von Vandalismus ist es in der Nacht zum Dienstag in der Kirchhofstraße in Burg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Die Schwimmhalle Burg ist mit Graffiti-Schmierereien verunstaltet worden. Foto: Marco Papritz

Demnach habe zuvor eine Mitarbeiterin der Schwimmhalle auf ihrem Weg zur Arbeit die großen Schmierereien bemerkt. Die Schriftzüge seien mit weißer Farbe aufgetragen worden und mit den Ausdehnungen von 3 mal 1 Meter und 4 mal 2 Meter nicht zu übersehen.

Die Schwimmhalle ist mit großen weißen Schriftzügen beschmiert worden. Foto: Marco Papritz

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 03921-9200.