Kurz vor Mitternacht kam es am 17. Juli auf der A2 in Richtung Hannover zu einem Unfall zwischen zwei Lkw.

Theeßen (vs) - Unfall auf der A2: Was ist passiert? Die Sattelzugmaschine eines 58-Jährigen ukrainischen Fahrzeugführers hatte am 17. Juli kurz vor 0 Uhr einen technischen Defekt.Danach hielt der Lkw-Fahrer zwischen dem Parkplatz Wüstenforst und der Anschlussstelle Theeßen auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen an und beabsichtigte, seinen Lkw ohne Absicherung (Warndreieck, Warnleuchte) zu reparieren, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ein 30-jähriger polnischer Lkw-Fahrer das unbeleuchtete Fahrzeug und fuhr frontal auf dieses auf. Durch die Kollision wurde der Lkw des ukrainischen Fahrers auf den mittleren sowie linken Fahrstreifen geschoben. Der Lkw des 30-Jährigen touchierte durch den Zusammenstoß zunächst die rechte Schutzplanke, kam ins Schleudern und kollidierte anschließend mit der Mittelschutzplanke.

Glück im Unglück hatten beide Fahrzeugführer, welche durch den Unfall lediglich leicht verletzt und durch die Rettungskräfte ambulant behandelt wurden, so die Polizei weiter.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die A2 in Richtung Hannover musste aufgrund der Bergungsmaßnahmen für rund dreieinhalb Stunden vollgesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.