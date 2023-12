Unfallfahrer in Biederitz kann sich nur noch an Knall erinnern

Biederitz/vs - Der Unfallverursacher fuhr am 7. Dezember gegen 12.30 Uhr in Biederitz auf der Heyrothsberger Str. in Richtung Biederitzer Str. und vernahm einen lauten Knall.

An Weiteres kann er sich nicht erinnern. Nach der Spurenlage übersah der Mann wohl das parkende Fahrzeug, welches am rechten Fahrbahnrand stand. Er fuhr mit voller Geschwindigkeit in das Fahrzeug. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.