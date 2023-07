Menz (vs) - Unfall im Jerichower Land: Was ist passiert? Am 23. Juli fuhr gegen 10.19 Uhr eine Frau mit ihrem Auto die Magdeburger Straße in Menz in Richtung Wahlitz.

Kurz vor dem Ortsausgang Menz überholte sie einen Wohnwagen, welcher sich vor ihrem Auto befunden hat. Der beteiligte Radfahrer befuhr den rechtsseitigen Fahrradweg neben der B184 aus Richtung Wahlitz in Richtung Menz.

Als dieser in die Ortslage Menz von dem Fahrradweg auf die Magdeburger Straße wechselte kam es zum Zusammenstoß beider Beteiligten. Der Radfahrer wurde schwerverletzt in die Uniklinik nach Magdeburg eingeliefert.