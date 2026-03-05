Anfang März ereignete sich im Jerichower Land ein Tankbetrug. Das nehmen die Beamten zum Anlass, auf die Konsequenzen einer solchen Straftat hinzuweisen. Was Betrügern droht.

Burg. - Den eigenen Wagen betanken und dann wegfahren - ohne zu bezahlen. Diese von der Polizei als „Tankbetrug“ bezeichnete Straftat ereignete sich zuletzt Anfang März im Jerichower Land. Das wollen die Beamten zum Anlass nehmen, auf die Konsequenzen einer solchen Handlung hinzuweisen. Welche Strafen Tankbetrügern drohen.