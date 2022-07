Polizeieinsatz am Burger Corneliuswerk

Am späten Freitagabend hatte die Polizei einen Einsatz am Corneliuswerk. Eine Gruppe von bis zu zwölf Personen hatte Bewohner bedroht, auch ein Messer wurde gezückt.

Zwei Stunden war die Polizei am Freitagabend am Corneliuswerk im Einsatz.

Burg - Wie die Volksstimme erst jetzt auf Nachfrage erfuhr, hat es am späten Freitagabend einen Polizeieinsatz im Corneliuswerk an der Parchauer Chaussee gegeben. „Eine Gruppe von zehn bis zwölf Personen ist dort aufgetaucht, wie sie sagten, wollten sie etwas klären“, so Polizeisprecher Jens Sturm. Eine bestimmte Person habe in Ruhe gelassen werden sollen, dann sei auch gedroht und ein Messer gezogen worden. Gegen 21 Uhr wurde die Polizei alarmiert.