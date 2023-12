Burg. - Ungewöhnlicher Polizeieinsatz am Sonnabendnachmittag auf dem Brehm bei Burg am Rande des dortigen Stadtwaldes: Zwei Personen hatten zuvor das umzäunte Gelände der Funkanlage überwunden und kletterten den mehr als 300 Meter hohen Masten hinauf. Die Beamten gelang es nach Angaben eines Sprechers, dass die Männer ihr Vorhaben abbrachen. Sie hätten angegeben, solche Aktionen international durchzuführen, um entsprechende Fotos zu machen. Nach Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um Bürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt. Sie wurden zur Klärung ihrer Identitäten mit auf das Revier nach Burg genommen. Wie weiter mitgeteilt wurde, liegt der Verdacht des Hausfriedensbruchs nahe. Die Staatsanwaltschaft verhängte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro pro Person. Die Polizei leitete entsprechende Stafverfahren ein.

Ein Spaziergänger war zuvor auf die waghalsige Aktion aufmerksam geworden und hatte die Polizei informiert.