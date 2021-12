Polizeimeldungen: Unfall und Einbruch in Feuerwehrgerätehaus bei Möser

Möser/Lostau (vs) - Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr der Ortschaft Möser verschafft. Nachdem eine Tür einer Garage der Einsatzfahrzeuge gewaltsam geöffnet wurde, begaben sich der oder die Täter zu den Fahrzeugen und entwendete aus diesen offensichtlich zielgerichtet diverse hochwertige und notwendige technische Geräte.

Darunter unter anderem ein Satz hydraulischer Rettungsgeräte, eine Rettungssäge und eine Sauerstoffflasche. "Sehr wahrscheinlich hat die Täterschaft ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes genutzt. Wäre die Feuerwehr in der Nacht zu einem Einsatz gerufen worden, so wäre sie nicht einsatzfähig gewesen", so die Polizei in einer Pressemitteilung. Es ist ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Tatortbereich beobachtet hat, möchte sich bitte bei der Polizei in Burg unter der 03921/920-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. Gleiches gilt für Beobachtungen im Vorfeld. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Täterschaft im Vorfeld das Gelände auskundschaftete.

Unfall verursacht durch Betrunkenen

Zudem ereignete sich ebenfalls am 16. Dezember ein Unfall bei Lostau. Ein 39-jähriger Fahrer eines Kia befuhr die L52 von Lostau in Richtung B1. In einer Linkskurve überholte er einen Hyundai. Im Gegenverkehr befand sich ein Toyota. Die Fahrerin des Toyota sah dies und leitete eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Überholen touchierte der Kia den Hyundai und schließlich noch das Heck des im Gegenverkehr befindlichen Toyotas. Zum Glück wurde bei diesem Unfall niemand verletzt, so die Polizei weiter. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit.

Im Rahmen der Unfallaufnahme nahm die Polizei bei dem 39-jährigen Unfallverursacher verwaschene Sprache wahr, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Er pustete 1,19 Promille.

Es folgten dann eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt und die Sicherstellung des Führerscheins durch die Polizei. Für eine lange Zeit darf der Mann kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen.