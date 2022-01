Polizist wird in Burg bei Einsatz angegriffen

Polizisten sind Sonnabendmorgen (29. Januar) zu einer Schlägerei mit drei Personen in Burg im Jerichower Land gerufen worden. Als die Beamten die Personalien aufnehmen wollten, griff einer der drei Männer einen Polizisten an.

Burg (vs) - Beamte der Burger Polizei sind am Samstagmorgen (29. Januar) gegen 5 Uhr zu einer Schlägerei in der Schartauer Straße in Burg gerufen worden.

Wie aus der Mitteilung des PoIizeireviers Jerichower Land hervorgeht, waren im Bereich der Innenstadt drei Personen verbal aneinandergeraten, woraus sich eine Schlägerei entwickelt hatte.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten verhielt sich einer der Beteiligten gegenüber den Beamten verbal aggressiv. Im Rahmen der Identitätsfeststellung griff er die Polizeibeamten an und versuchte sich der Maßnahme zu wiedersetzen.

Aufgrund von Schlägen und Tritten, welche gegen die Polizeibeamten gerichtet waren, wurden der beteiligte Schläger durch die Beamten mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und Handfesseln angelegt.

Erst im Nachgang beruhigte sich der Beschuldigte. Es erfolgte eine freiwillige Blutprobenentnahme im örtlichen Krankenhaus. Gegen den Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.