Probefahrt in Burg ohne Schutzhelm endet mit schweren Verletzungen

Burg (vs) - Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Burg verletzte sich nach einer Probefahrt am 5. März so schwer am Kopf, sodass er benommen und nicht ansprechbar zu Boden ging, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Vorab hatten Zeugen beobachtet, wie der alleinbeteiligte Fahrzeugführer ins Straucheln geriet und über den Lenker geschleudert wurde. Hierbei stürzte der 55-jährige zu Boden und verletzte sich schwer am nicht geschützten Kopf.

Weiterhin wurde bekannt, dass der Verunfallte zuvor am Motorrad „geschraubt“ habe und eine Probefahrt tätigen wollte. Ein hinzugezogener Rettungswagen verbrachte den Unfallbeteiligten in ein Krankenhaus.