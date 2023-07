Burg/Magdeburg (vs) - In Burg erhielt ein Mann am 2. Juli gegen 0.36 Uhr über sein Handy die Benachrichtigung, dass sein Quad soeben entwendet wurde und sich aus Richtung Burg, in Richtung Schermen bewegt.

Die alarmierte Polizei wurde danach laut Pressemitteilung darüber informiert, dass sich das Quad nun auf der Autobahn 2 in Richtung Magdeburg befindet. Mithilfe des hinzugezogenen Polizeihubschraubers wurden Wärmesignale in einem in der Forsthausstraße in Magdeburg geparkten Transporter festgestellt, welche genau zu den Standortdaten auf dem Mobiltelefon des Geschädigten zutrafen.

Bei dem inspizieren des Transporters durch die Polizei wurde das zuvor entwendete Quad gefunden. Der Transporter samt Quad wurden in Rücksprache und nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft zur Spurensicherung sichergestellt.