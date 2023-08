Schwere Gesichtsverletzungen hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Unfall in Gommern im Jerichower Land zugezogen.

Radfahrer bei Unfall in Gommern schwer verletzt: Heftige Verletzungen im Gesicht

Ein 76 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Gommern bei einem Unfall schwer verletzt worden. Symbolbild:

Gommern (vs) - Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad in Gommern ist ein Mann am Montagmorgen schwer im Gesicht verletzt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach bog ein 86 Jahre alter Autofahrer auf die Magdeburger Straße ab, als er einen 76 Jahre alten Radfahrer übersah. Dabei soll es zum Zusammenstoß gekommen sein, wobei der Radfahrer gestürzt sein und sich schwere Verletzungen im Gesicht zugezogen haben soll.

Der Fahrradfahrer kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.