Randalierer wüten in Burg bei Magdeburg: Streifzug mit vielen Beschädigungen an Weihnachten

Im Fall der Sachbeschädigungen und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Burg ermittelt die Polizei.

Burg - Was war denn da los in der August-Bebel-Straße in Burg (Jerichower Land)? Nach einem Streifzug zweier Randalierer in der Nacht zum 26. Dezember 2023 ermittelt die Polizei.

Zwei jugendliche Täter sollen gegen 3.20 Uhr mehrere Türen und Scheiben eingetreten haben, wie es in einer Mitteilung heißt. Zudem stellten Beamte einen abgetretenen Spiegel, zerbrochene Flaschen sowie einen geöffneten Gullydeckel in der August-Bebel-Straße fest. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden im Umfeld aufgegriffen.

Weitere Meldungen über Beschädigungen

Im Laufe des Tages trudelten noch weitere Meldungen über Beschädigungen beim Polizeirevier Jerichower Land ein. Hinweise zum Sachverhalt werden unter Telefon 03921/92 00 entgegengenommen.

Ermittlungen laufen wegen Sachbeschädigung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.