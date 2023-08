Burg - Temposünder sind am Abend vom 6. August 2023 in Burg (Jerichower Land) von der Polizei ins Visier genommen worden. In der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr wurden auf der Zerbster Chaussee insgesamt 126 Fahrzeuge auf die Einhaltung des Maximaltempos von 50 Stundenkilometer überprüft, wie es in einer Mitteilung vom Polizeirevier Jerichower Land heißt.

Bei der Tempokontrolle konnten insgesamt 16 Geschwindigkeitsüberschreitungen dokumentiert werden, von denen sich 11 im Bußgeldbereich bewegen. Die Betroffenen würden in den nächsten Wochen einen Bescheid von der Zentralen Bußgeldstelle Magdeburg erhalten, so der Hinweis.