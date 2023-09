Ein Maskierter hat eine Tankstelle in Biederitz überfallen. Er bedrohte den Kassierer und erpresste Geld. Doch weit kam der 29 Jahre alte Mann nicht.

Maskierter überfällt Tankstelle in Biederitz mit Waffe: Weit kam der 29-Jährige nicht

Ein 29 Jahre alter Mann hat in Biederitz im Jerichower Land eine Tankstelle maskiert und bewaffnet überfallen. Symbolbild:

Biederitz (vs) - Zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle ist es bereits am Samstagnachmittag, 23. September, in Gerwisch, einem Ortsteil von Biederitz gekommen. Dies geht aus einer neuen Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll ein mit einer maskierter Mann im Tankstellenshop mit einem pistolenähnlichen Gegenstand die Herausgabe von Geld gefordert haben. Der Kassierer soll ihm anschließend mehrere Hundert Euro übergeben haben. Der Maskierte flüchtete daraufhin offenbar zu Fuß vom Tankstellengelände.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Der Täter konnte durch die Polizei gestellt werden. Der 29 Jahre alte Mann zeigte den Beamten das Geldversteck und kam ins Gefängnis in der JVA Burg.