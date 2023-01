Rollerfahrer in Burg bei Magdeburg unter Drogen unterwegs und übergibt Tütchen mit weißer Substanz

Seine Fahrt durch Burg bei Magdeburg ist am 19. Januar 2023 einem Mann zum Verhängnis geworden: Er hat seinen Roller unter Einfluss von Drogen gesteuert.

Die Polizei in Burg hat einen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen, der sein Moped unter Einfluss von Drogen gelenkt hat.

Burg - vs

Am Donnerstagmittag ist in Burg (Jerichower Land) ein Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen worden, der sein Gefährt unter Einfluss von Drogen über die August-Bebel-Straße gelenkt hat. Wie die Polizei informiert, ist der Mann über die Wilhelm-Külz-Straße in die Martin-Luther-Straße unterwegs gewesen und wurde für eine Kontrolle gestoppt.

Dabei soll er sehr aufgeregt und unruhig gewirkt haben. Ein freiwilliger Drogentest schlug dann positiv auf Amphetamin an. Zudem übergab der Rollerfahrer den Beamten ein Tütchen mit einer weißen Substanz, die sichergestellt wurde.