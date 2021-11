Schlägerei zwischen mehreren Personen in Burger Bar endet mit Strafverfahren

Am Sonntagmorgen, den 21. November 2021, kam es in einer Bar in Burg zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen.

Burg (vs) - Am Sonntagmorgen, den 21. November 2021, kam es in einer Bar bei der Schartauer Straße in Burg zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Durch das schnelle Eingreifen der Polizeibeamten konnten weitere Auseinandersetzung verhindert und die Lage beruhigt werden. Alle beteiligten Personen wurden getrennt und belehrt. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.