Schlägerei im Goethepark in Burg: Betrunkener Mann provoziert erst eine Gruppe, dann die Polizei

Burg - Nach einer Schlägerei im Goethepark von Burg (Jerichower Land) ermittelt nun die Polizei. Am 7. Juli 2023 soll es in den Abendstunden zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Darüber wurde die Polizei per Notruf informiert.

Beim Eintreffen vor Ort soll sich die Lage laut einer Mitteilung bereits beruhigt haben. Die Befragung der angetroffenen Personen ergab, dass ein stark alkoholisierter Mann (42 Jahre) Personen aus einer Gruppe angesprochen und einen Streit provoziert haben soll. Einer aus der Gruppe soll ihm dann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Da das polizeilich bekannte Opfer auch gegenüber der Polizei nicht aufhörte zu provozieren und Anweisungen nicht befolgte, wurde zur Durchsetzung eines vorher angedrohten Platzverweises einfache körperliche Gewalt angewendet, wie es weiter heißt.