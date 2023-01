Burg - vs

Aus aktuellem Anlass warnt das Polizeirevier Jerichower Land vor einer Betrugsmasche am Telefon. Dabei handelt es sich um sogenannte Schockanrufe, bei denen Kriminelle ihre Opfer schlicht überrumpeln. Zwei solcher Fälle seien der Polizei am Dienstag aus Burg und Möser gemeldet worden, wie es in einer Mitteilung heißt. Dabei hat sich jeweils der vermeintliche Polizist „Müller“ telefonisch vorgestellt. In beiden Anrufen sei den Betroffenen mitgeteiltworden, das ihre Tochter einen Unfall hatte. Beide Male wurde zudem Geld verlangt. Zur Zahlung oder Übergabe von Geld kam es durch umsichtiges Agieren der Betroffenen nicht, wie es weiter heißt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie nie Zahlungen am Telefon einfordern würde. Es wird darum gebeten, im Falle eines Schockanrufs den vermutlich zu Schaden gekommen Angehörigen „auf den Ihnen bekannten Telefonnummern“ anzurufen, um sich zu vergewissern, bevor Zahlungen veranlasst werden würden. Bei Bedenken sollte die örtliche Polizeidienststelle kontaktiert werden. Diese würde mit Rat und Tat zur Seite stehen. Außerdem kann der Notruf unter 110 gewählt werden.