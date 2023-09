Ausgerechnet vor einer Grundschule in Biederitz nahe Burg im Jerichower Land sind einige Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen und sogar über eine rote Ampel gefahren. Dies ergab eine Verkehrskontrolle der Polizei.

Ausgerechnet vor Grundschule: Über Rot gefahren - bei Verkehrskontrolle in Biederitz

Bei einer Verkehrskontrolle vor einer Grundschule: Mehrere Autofahrer fahren über rote Ampel in Biederitz nahe Burg. Symbolbild:

Biederitz (vs) - Bei einer Verkehrskontrolle vor einer Schule in Biederitz sind am Freitagmorgen, 15. September, gleich mehrere Autofahrer bei Rot über eine Fußgängerampel gefahren. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach prüften die Polizisten gemeinsam mit dem Ordnungsamt das Fahrverhalten der Autofahrer an einer Fußgängerampel die zu der Schule führt. Dabei seien drei Fahrer bei „rot“ über die Ampel gefahren.

Anschließend sollen die Beamten gemeinsam mit Grundschulkindern die Einhaltung der vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer auf der Woltersdorfer Straße geprüft haben. Dabei hätten mussten mehrere Autofahrer angehalten werden und wurden von den Kindern darum gebeten, in Zukunft vorschriftsmäßig zu fahren, wie es von Seiten der Polizei heißt.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Insgesamt seien bei 25 Vehikeln vier Fahrer zu schnell gewesen - darunter auch einer mit ganzen 24 Stundenkilometern.