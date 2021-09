Schwer verletzt: 60-jähriger Autofahrer aus Möckern kommt von Straße ab und landet im Straßengraben

Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Möckern geriet am Freitag, den 10. September, gegen 10.24 Uhr auf der B 246a zwischen den Ortslagen Vehlitz und Wallwitz in einem Verkehrsunfall.

Vehlitz/Wallwitz (vs) - Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Möckern geriet am Freitag, den 10. September, gegen 10.24 Uhr auf der B 246a zwischen den Ortslagen Vehlitz und Wallwitz in einem Verkehrsunfall.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der alleinbeteiligte Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und im linken Straßengraben zum Stehen.

Im Zuge dessen zog sich der 60-Jährige schwere multiple Verletzungen zu. Der verletzte Mann wurde folglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.