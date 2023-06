Zwei Verletzte gab es bei einem schweren Unfall in Möser auf der Landstraße L52. Die Unfallverursacherin war ohne Führerschein unterwegs.

Schwerer Unfall auf L52 in Möser: Ohne Führerschein - Zwei Verletzte im Krankenhaus

Auf der Landstraße L52 ist es in Möser zu einem schweren Unfall mit zwei zum Teil Schwerverletzten gekommen. Foto:

L52/Möser (vs) - Zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten ist es am Montagnachmittag auf der Landstraße L52 in Hohenwarthe, einem Ortsteil von Möser im Jerichower Land, gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr zunächst eine 42 Jahre alte Frau auf der L52 in Richtung Niegripp, als sie plötzlich in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Im Kurvenbereich soll es schließlich zum Zusammenstoß mit einer 60-jährigen Autofahrerin gekommen sein. Durch das Aufeinanderprallen der Fahrzeuge drehten sich beide Autos offenbar um 45 Grad und kamen erst im Straßenraben zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde der 43 Jahre alte Beifahrer im Fahrzeug der Unfallverursacherin schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Auch die 60-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum.

Gegen die Unfallverursacherin und deren Beifahrer seien Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und entsprechende Halterduldung eingeleitet worden, heißt es von Seiten der Beamten.