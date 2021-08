Schwerer Unfall mit Fahrradfahrer in Burg

Nach einem Unfall mit einem Fahrradfahrer und einem Auto in Burg musste der Fahrradfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war nicht mehr ansprechbar.

Burg (vs) - Ein Fahrradfahrer überquerte laut Polizei am 4. August kurz hinter dem Ortsausgangschild Burg die B246a von rechts nach links. Er hatte dabei kein Licht an seinem Fahrrad an.

Ein 35-jähriger Fahrzeugführer eines Skoda konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam trotz Gefahrenbremsung zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer prallte auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Pkw. Der Fahrradfahrer war nach dem Zusammenprall nicht ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus verbracht.