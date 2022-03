Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Burg

Burg (vs) - Vermutlich ein gesundheitliches Problem war die Ursache für einen folgenschweren Verkehrsunfall in den Nachmittagsstunden des 29. März in Burg. Nach bisherigen Informationen zum Unfallhergang fuhr der 72-jährige Fahrzeugführer eines VW Tiguan ungebremst auf einen an der Lichtzeichensignalanlage Magdeburger Chaussee/ Zibbeklebener Straße verkehrsbedingt wartenden Pkw Mini auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mini wiederum aus einen ebenfalls davor verkehrsbeding wartenden Rettungswagen geschoben. Durch den Unfall wurden die Insassen des PKW Mini und der Unfallverursacher leicht verletzt sowie die Beifahrerin des VW schwerverletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung und Versorgung in Krankenhäuser nach Burg und Magdeburg verbracht. Aufgrund von ebenfalls auslaufenden Betriebsstoffen kam die Feuerwehr Burg zum Einsatz.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bis auf den Rettungswagen wurden die beiden anderen am Unfall beteiligten PKW abgeschleppt bzw. in nahegelegene Werkstätten verbracht. Gegen den 72-jährigen Fahrzeugführer des PKW VW wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Der Verkehrsermittlungsdienst des Polizeireviers Jerichower Land hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zudem kam es zu einem weiteren Unfall in der Burger Franzosenstraße. "Zu einem Zusammenstoße zwischen einer 60-jährigen Auto-Fahrerin aus dem Bereich Möser und einem 44-jährigen Radfahrer aus Burg kam am 29. März im Bereich des Kreisverkehrs in der Franzosenstraße/ Unterm Hagen", so die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrradfahrer den Kreisverkehr aus Richtung Karl-Marx-Straße kommend und beabsichtigte diesen in Richtung Franzosenstraße wieder zu verlassen. Zur gleichen Zeit fuhr die Auto-Fahrerin mit ihrem Mercedes aus Richtung Kreuzgang in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah diese den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.