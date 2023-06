Schwerer Unfall in Burg: Frau fährt ungebremst in Schilder, Zäune und Holzstapel

Burg (vs) - Zu einem schweren Unfall ist es am Montagnachmittag in der Ihleburger Chaussee (Kreisstraße K1208) in Burg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Eine Frau hat bei einem schweren Unfall in Burg eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Foto: Polizei

Demnach fuhr eine 62 Jahre alte Frau zunächst in Richtung Ihleburg, als sie auf Höhe des Ortseinganges aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Dabei sei die Fahrerin ungebremst in mehrere Schildern und zwei Zäune gefahren. Anschließend soll die Frau nach einer weiteren Kollision mit einem Holzstapel und einem Schuppen zum Stehen gekommen sein.

Die Fahrerin kam schwerverletzt ins Krankenhaus.