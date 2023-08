In Burg standen ein Carport und eine Hecke in Flammen. Für die Löscharbeiten musste eine Straße für den Verkehr gesperrt werden.

Carport brennt in Burg ab: Sperrungen für notwendige Löscharbeiten des Brandes

Sperrung nach Brand: Ein Carport brannte in Burg ab. Auch die Hecke hatte Feuer gefangen. Foto:

Burg (vs/mp) - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am frühen Donnerstagnachmittag in einem Wohngebiet in Burg gekommen. Dies geht aus Informationen der Volksstimme hervor.

Demnach brannte in dem Wohngebiet ein Carport ab. Auch eine Hecke habe in Flammen gestanden. Dies habe zweimal einen lauten Sirenenalarm ausgelöst.

Für die Löscharbeiten habe die Fruchtstraße von Kreuzung Blumenthaler Straße an gesperrt werden.