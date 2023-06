Bei einer Unfall-Serie sind auf der Autobahn A2 bei Burg vom Berliner Ring in Richtung Magdeburg vier Autos verunglückt. Dies zieht nach schweren Unfällen am Mittwoch weitere Einschränkungen für die Autofahrer nach sich. Eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn ist eingerichtet.

Vollsperrung: Auf der Autobahn A2 bei Burg sind mehrere Fahrzeuge in Unfälle verwickelt worden. Die Unfallstellen befinden sich auf der mittleren und rechten Fahrspur der Autobahn Berliner Ring Richtung Magdeburg. Symbolbild:

A2/Burg (vs) - Zu Unfällen mit gleich vier beteiligten Autos ist es am Donnerstagmorgen auf der Autobahn A2 bei Burg gekommen. Deswegen ist die Autobahn in der betroffenen Richtung bis auf Weiteres voll gesperrt. Dies geht aus einer Meldung des Online-Portals Verkehrsinformation.de hervor.

Auch interessant: Unfall auf der A2 - Sperrung und Stau zwischen Magdeburg und Lostau

Demnach ist die Fahrbahn Berliner Ring Richtung Magdeburg zwischen dem Rastplatz Ihlegrund Nord und Burg-Ost von der Unfall-Serie betroffen. Die Crashs sollen sich auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen mit ereignet haben.

Lesen Sie auch: Nach schwerem Unfall - A2 bei Burg bis Donnerstagabend einseitig gesperrt

Die Polizei bittet um äußerste Vorsicht beim Heranfahren an die Unfallstellen.