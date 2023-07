Von vs

Seit Montagabend wurde in Burg eine 17-Jährige vermisst. Nun wurde sie laut Polizei gefunden.

17-jährige Burgerin in Bayern gefunden

Burg - Die Polizei suchte seit Montagabend nach einer 17-Jährigen. Sie wurde letztmalig gegen 18 Uhr am Burger Bahnhof gesehen, wo sie durch Taxifahrer abgesetzt wurde. Ob sie dort in einen Zug eingestiegen ist, war unklar, teilte eine Sprecherin der Polizei in Burg mit.

Eine größere Suchaktion, unter anderem mit Spürhunden, wurde gestartet.

Nun heißt es in einer weiteren Pressemitteilung: Das 17-jährige Mädchen konnte im Bundesland Bayern wohlbehalten aufgefunden werden.