Burg - Eine Serie von schweren Unfällen hat am Dienstagvormittag (12. April) für ein Verkehrschaos auf der Autobahn 2 zwischen Berlin und Hannover gesorgt. Dabei wurden insgesamt 6 Personen verletzt.

Die Unfälle ereigneten sich alle auf einer Strecke von etwa 15 Kilometern in Richtung Hannover. Nach ersten Angaben der Polizei krachte nahe dem Rasthof Krähenberge ein Kleintransporter in ein Baustellenfahrzeug. Dabei bohrte sich ein Stahlteil durch die Windschutzscheibe des Transporters. Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer nur leicht verletzt.

Auf der A2 gab es insgesamt sechs Verletzte. Foto: Matthias Strauß

In Folge dieses Unfalls bildete sich ein Stau. Dieses erkannte ein Lkw-Fahrer in Höhe der Ortschaft Schermen zu spät und fuhr auf einen anderen Sattelzug auf. Dabei wurde die Zugmaschine völlig zerstört. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Es bildete sich ein weiterer Stau. An dessen Ende gab es kurz vor der Anschlussstelle Burg-Zentrum wieder einen Unfall. Ein Autofahrer erkannte die Staulage zu spät und krachte in einen Lkw.

Ein weiterer Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Vier Autoinsassen wurden bei diesem Crash verletzt und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die A2 mehrfach voll gesperrt.