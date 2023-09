Die Bevölkerung wird gebeten, am 18. September die Polizei über den Notruf zu erreichen. Die Dienststelle in Burg ist an dem Tag nicht zu erreichen.

Burg - Das Polizeirevier Jerichower Land ist am Montag, 18. September, nicht zu erreichen. Grund dafür ist eine Technikumstellung, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Dienstbetrieb der Polizeidienststelle an der Bahnhofstraße in Burg sei in dieser Zeit dennoch gewährleistet. Konkret sind Beamte an dem tag ab 12 Uhr weder per Telefon noch per E-Mail zu erreichen. Die technischen Installationsarbeiten sollen etwa eine Stunde andauern.

Die Bevölkerung wird gebeten, im Bedarfsfall die Dienststelle persönlich aufzusuchen oder telefonisch das Revierkommissariat in Genthin unter der Telefonnummer 03933/95 50 zu kontaktieren. In dringenden Fällen wird geraten, den Notruf der Polizei 110 zu wählen.

Sobald die notwendigen Arbeiten abgeschlossen seien und die telefonische Erreichbarkeit wieder gewährleistet sei, werde die Polizei erneut informieren.