Feuer Technischer Defekt: Auto brennt auf A2 vollständig aus

Eine dreiköpfige Familie ist am Sonntag (10. April) auf der A2 in Richtung Hannover mit ihrem BMW gefahren. Auf Höhe der Ortslage Grabow drang plötzlich Brandgeruch in das Innere des Autos. Wenig später stand das Fahrzeug in Flammen.