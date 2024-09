In Burg ist es am Samstagabend zu einem schweren Tötungsdelikt gekommen. Das Opfer ist ein 45-jähriger Syrer. Was ist passiert?

Entsetzen und Fassungslosigkeit sind auch am frühen Sonntagmorgen noch die dominierenden Gefühle in Burg-Süd. Denn hier starb am 28. September ein 45-jähriger Syrer. Was ist passiert?

Nach Polizeiangaben wird derzeit von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Demnach kontaktierten Zeugen kurz vor 20 Uhr die Rettungsleitstelle und meldeten, dass ein Mann schwerverletzt in Burg-Süd aufgefunden wurde.

Nach ersten Informationen handelte es sich dabei um einen 45-jährigen Syrer, der lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte. Noch vor Ort wurde lebensrettende Sofortmaßnahme durchgeführt, jedoch erlag der Mann seinen Verletzungen vor Ort.

Polizei sucht Zeugen in Burg-Süd

Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab, kriminalpolizeiliche Maßnahmen wurden eingeleitet. Bislang gibt es noch keine Hinweise zum Täter oder zur Täterin, auch ist aktuell noch nicht bekannt, wie es zu den lebensbedrohlichen Verletzungen kam.

Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen und werden deshalb zu diesem Zeitpunkt noch nicht genannt, wie die Polizei gegenüber der Volksstimme erklärte.

Die Polizei bitte alle Zeugen, die zur angegebenen Zeit verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen festgestellt haben und Hinweise zu den Tätern oder tatverdächtigen Personen geben können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 03921/920 0 im Polizeirevier Jerichower Land zu melden.