Trotz Blaulicht: Notarzt im Einsatz verunglückt, weil Autofahrerin in Burg auf Parkplatz abbiegen will

Trotz eingeschalteten Blaulichts sind ein Notarzt und sein Rettungsassistent in Burg im Jerichower Land im Einsatz verunglückt. Die Unfallverursacherin wollte auf einen Parkplatz fahren.

Burg (vs/us) - Bei einem Unfall in Burg im Jerichower Land sind am Sonnabendmittag ein Notarzt und sein Rettungsassistent mit einem Auto zusammengekracht, das sich ihnen in den Weg stellte. Die Männer waren auf dem Weg zu einem eiligen Einsatz.