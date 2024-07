Polizei ermittelt Über 1,90 Promille: Betrunkener Brummi-Fahrer wird in Burg morgens aus dem Verkehr gezogen

Was war denn da los? Die Polizei hat in Burg die Alkoholfahrt eines Lkw-Fahrers gestoppt. Der war am Morgen schon betrunken. Und zwar hinter dem Lenkrad.