Burg - Ohne Ticket direkt ins Gefängnis. So lässt sich die Fahrt eines 29-Jährigen mit dem Regionalexpress von Magdeburg nach Burg am Vormittag vom 13. Juni 2023 zusammenfassen. Beamte der Bundespolizei haben dabei den Mann überprüft, weil er ohne Fahrkarte unterwegs war. Dabei sei festgestellt worden, dass er seit Mai 2023 Jahres durch das Amtsgericht Hamburg per Untersuchungshaftbefehl aufgrund von Fluchtgefahr gesucht worden sei, wie es in einer Mitteilung heißt.

Hintergrund: Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Die Bundespolizisten nahmen ihn fest, am Nachmittag wurde er dem Amtsgericht Magdeburg vorgeführt. Die zuständige Richterin bestätigte den Haftbefehl, dann kam der Mann doch noch nach Burg – allerdings in die Justizvollzugsanstalt.