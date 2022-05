Ukrainer steht mit brennendem Auto auf der A2

Das Auto eines 47-jährigen Ukrainers ist auf der A2 in Flammen aufgegangen.

Theeßen (vs) - Ein 47-jähriger ukrainischer Fahrzeugführer befuhr am 11. Mai gegen 22.36 Uhr mit seinem Mercedes die A2 in Fahrtrichtung Berlin. Auf Höhe der Ortslage Theeßen bemerkte er Brandgeruch im Fahrzeug. Daraufhin steuerte er sein Fahrzeug auf den Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Theeßen. Als er nachschauen wollte, sah er Flammen aus dem Motorraum.

Die angeforderte Feuerwehr konnte das nun in Brand stehende Fahrzeug löschen. Durch ein Ortsansässiges Bergungsunternehmen wurde der Mercedes geborgen. Aufgrund der Löscharbeiten kam es zu einer starken Fahrbahnverschmutzung, welche im Anschluss gereinigt werden musste

Für die Zeit der Löscharbeiten, Bergung und Reinigung musste die Richtungsfahrbahn Berlin für rund 2,5 Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Polizei.