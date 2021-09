Unbekannt versuchen Garagen in Möckern aufzubrechen

Die Polizei sucht nach Unbekannten, die versucht haben sollen, drei Garagen in der Waldstraße in Möckern gewaltsam zu öffnen.

In Möckern sind Unbekannte bei einem Einbruchsversuch in mehrere Garagen gescheitert. An den Garagen entstand ein Sachschaden.

Möckern (vs) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei mehreren versuchten Einbrüchen in Möckern. Laut Polizeiangaben versuchten Unbekannte zwischen dem 1. und 6. September in drei Garagen in der Waldstraße einzudringen.

Zwar sei das Vorhaben der Unbekannten gescheitert, jedoch entand an den drei Garagen ein Sachschaden.

Das Polizeirevier Jerichower Land nimmt unter der Telefonnummer 03921/920-0 Hinweise zu der Tat entgegen.