Unbekannte stehlen Kindern die Spielgeräte in Ferchland - Polizei sucht Zeugen

Ferchland (vs) - Ein Herz für Kinder hatten Unbekannte bei einer Tat am Wochenende rund um den 28. August offenbar nicht. Der oder die stahlen Spielgeräte von einem in der Bauphase befindlichen Spielplatz in Ferchland.

Die Unbekannten entwendeten zwischen 13 Uhr am Samstag,28. August, und 9 Uhr am Montag, 30. August, eine Vogelnestschaukel mit Anhängekette und zwei Einzelschaukeln.

Der Schaden beläuft sich circa 2.000 Euro.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Jerichower Land rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegen.