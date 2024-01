Im Jerichower Land haben sich in den vergangenen Tagen laut Polizei zwei Unfälle ereignet, bei denen in Burg jeweils eine Person schwer verletzt wurde.

Burg/DUR. - Bei zwei schweren Unfällen in Burg (Jerichower Land) kam es in den vergangenen Tagen zu Verletzten. Der erste Crash ereignete sich am 5. Januar gegen 10.30 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz am Conrad-Tack-Ring.

Ein 58-jähriger Autofahrer parkte auf dem Parkplatz in Burg rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei übersah er eine hinter seinem Fahrzeug laufende 85-jährige Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Die Fußgängerin kam zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde in das Krankenhaus Burg gebracht.

Unfall in Burg: Radfahrer bei Kollision schwer verletzt

Zudem ereignete sich am 6. Januar ebenfalls gegen 10.30 Uhr in Burg ein folgenschwerer Unfall.

Eine 68-jährige Autofahrerin wollte von der Johann-Mühlpfort-Straße nach rechts in die Holzstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen 14-jährigen Radfahrer, welcher auf der Holzstraße in Richtung Koloniestraße fuhr. Trotz eines Ausweichversuches des Radfahrers konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er wurde in das Krankenhaus Burg gebracht. In beiden Fällen wurde durch die Polizei eine Anzeige gefertigt.