Nach einem Unfall mit vier Verletzten auf der B1 nahe Möser war die Bundesstraße am Donnerstag in beiden Richtungen voll gesperrt. Inzwischen rollt der Verkehr wieder.

Wegen eines Unfalls nahe Möser im Jerichower Land war die Bundesstraße B1 in beiden Richtungen voll gesperrt. Foto:

B1/Möser - Drei Autos sind in einen Unfall auf der Bundesstraße B1 verwickelt worden, wie die Polizei am Donnerstagnachmittag bestätigt. Der Unfall soll sich gegen 12.36 Uhr auf Höhe Möser in Fahrtrichtung Gerwisch ereignet haben. Seitdem staute es sich kilometerweit. Im Stau steckte auch ein Bus mit Schülern.

Vier Personen sollen bei dem Unfall verletzt worden sein – ob schwer oder leicht, konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einschätzen. Die Verletzten seien aber alle ins Krankenhaus gekommen.

Im Stau hinter der Unfallstelle auf der B1 bei Möser ist die Stimmung aufgeheizt. Foto: Manuela Langner

Die Umleitungsstrecken waren vollkommen überlastet. Stattdessen suchten sich viele Autofahrer Schleichwege. Der ländliche Weg von der Gärtnerei nach Körbelitz war für viele Autofahrer die erste Wahl.

Die Situation gestaltete sich auf diesem Weg allerdings schwierig, da der Weg nur einspurig angelegt ist, aber zweispurig genutzt wurde. Die Einwohner von Körbelitz haben selten so viel Verkehr vor ihrer Tür und standen vor ihren Häusern.

Gegen 17 Uhr konnte die Unfallstelle geräumt und die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.